В Москве после взрыва стиральной машины загорелась квартира

В Москве в жилом доме на Гончарной улице произошел пожар. По предварительным данным, квартира вспыхнула в результате взрыва стиральной машины.

Экстренные службы города эвакуировали восемь человек, в том числе троих, которые находились в горящем помещении, передает Life.ru. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар.