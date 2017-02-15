В Москве после взрыва стиральной машины загорелась квартира

В Москве в жилом доме на Гончарной улице произошел пожар. По предварительным данным, квартира вспыхнула в результате взрыва стиральной машины.
Экстренные службы города эвакуировали восемь человек, в том числе троих, которые находились в горящем помещении, передает Life.ru. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар.
Сзади певицы отчетливо видны крест и могильная плита
Как сложились судьбы звезд "Кортика", "Бронзовой птицы" и "Приключений Буратино"
Бегство оперной дивы отразилось на судьбе подростка
Юлия Рутберг спародировала светскую львицу