Страуса до смерти напугали в зоопарке

Посетитель зоопарка в Калининграде хотел покормить находящегося в вольере страуса, но птица испугалась его и погибла. Теперь администрация учреждения ищет нарушителя.

Инцидент произошел 26 марта примерно в 14:00 мск, сообщает Flashnord. "Предположительно, посетители стали кормить одного из молодых африканских страусов, находящихся в вольере. Животное, вероятно, потянулось за едой, а потом, испугавшись, резко дернулось назад и ударилось головой о поперечную перекладину", – рассказала пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова. Позднее медики пояснили, что причиной смерти годовалой птицы стал перелом основания черепа.

Администрация зоопарка планирует изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы обнаружить виновника происшествия. Также представитель учреждения обратилась за помощью в расследовании к свидетелям инцидента.

Екатерина Михайлова настаивает, что во избежание подобных ситуаций необходимо внести поправки в российское законодательство, разработать эффективную систему штрафов за нарушение правил поведения в подобного рода учреждениях. Администрация зоопарка планирует обратиться с соответствующей просьбой в калининградскую областную думу.

Также пресс-секретарь учреждения отметила, что руководство внесет "конструктивные изменения" в систему безопасности животных. В частности, предполагается "обшить боковые стороны вольера горбылем, а перед фронтальной частью создать отжим из колючих растений и установить электропастух с внутренней стороны вольера".

Напомним, в январе в Воронежском зоопарке погибли 176 птиц, среди них – занесенные в Красную книгу утки-мандаринки, филины, орлан-белохвост и степной орел. По предварительным данным, причиной трагедии стало массовое заражение птичьим гриппом.