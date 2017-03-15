Дети насмерть запинали фламинго в зоопарке

В зоопарке чешского города Йиглава двое мальчиков пяти и восьми лет перелезли через ограду и набросились на стаю фламинго. Дети пинали птиц и бросали в них камни, передает URA.RU.

К тому моменту, когда хулиганов заметил работник зверинца, одна птица была уже мертва, а вторая получила тяжелые травмы. Погибшему фламинго было 16 лет.