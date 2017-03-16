Под Петербургом разбился автобус с туристами

В Ленинградской области недалеко от границы с Финляндией произошла крупная авария. Водитель туристического автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, травмы получили 17 человек, три пассажира погибли. На место происшествия вылетели пять вертолетов экстренных служб, передает РЕН ТВ.