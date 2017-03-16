Пьяный в стельку чиновник устроил скандал в Кирове

В Кирове заместитель главы районной администрации поругался с таксистом и отказался выходить из его машины. Чтобы успокоить пьяного чиновника водителю пришлось вызывать полицию.

Кадры инцидента снял на видео один из очевидцев. Как видно на записи, сотрудник администрации едва мог говорить и передвигаться. В какой-то момент, выходя из машины, молодой человек падает на землю, после чего полицейские поднимают его и усаживают в машину, уговаривая успокоиться.

Как объяснил чиновник позже, в тот вечер он заблудился, а его телефон сел, поэтому он не смог дозвониться друзьям и попросить их забрать его, передает Life.ru. "Я платить не отказывался, у меня были наличные деньги. Я не знаю, почему таксист решил меня высадить. Я просто заблудился", – пояснил он.