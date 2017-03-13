В Петербурге задержали грузовик с 266 кг наркотиков

Члены международной преступной группы пытались ввезти на территорию России 266 килограммов психотропного вещества. Злоумышленники были задержаны в Санкт-Петербурге, передает Flashnord.

В ходе спецоперации оперативники сопровождали грузовик с запрещенным препаратом от пункта пропуска Ивангород до строительной площадки в поселке Сиверский Ленинградской области.

В контрабанде наркотиков подозревают 53-летнего россиянина, а также граждан Белоруссии, Литвы и Эстонии. Возбуждено уголовное дело.