В Тольятти загорелся химический завод

В Тольятти на территории завода "Куйбышевазот" произошло возгорание. На месте происшествия работают порядка 100 сотрудников МЧС.
Причины возгорания на химическом заводе остаются неизвестны. Пожар был локализован, пострадавших нет. Специалисты проводят замеры воздуха. "Превышения уровня предельно допустимой концентрации не зафиксировано, угрозы населению нет", – сообщили в региональном управлении МЧС.
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