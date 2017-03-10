Сотрудницу полиции уволили за эротические БДСМ-фото

В подмосковном МВД "Орехово-Зуевское" разгорелся секс-скандал. Как выяснилось, одна из сотрудниц полиции на досуге развлекалась, позируя перед камерой в обнаженном виде.

Во время сексуальных игрищ женщина фотографировалась в самых разных образах. Так, на одном из фото сотрудница полиции позирует с заячьими ушками, на другом – в БДСМ-стиле, с фаллоимитатором и шипованным поводком, на третьем – в черной кожаной маске. Есть даже снимки, на которых дама стоит абсолютно голая на проезжей части, делая вид. что ловит попутку, передает Life.ru.

Пикантные фото были опубликованы на одном из интернет-сайтов для взрослых. Порноколлекция сотрудницы полиции насчитывает сотню снимков такого рода.Коллеги сексапильной сотрудницы МВД в шоке от ее двойной жизни. По словам одного из них, на службе женщина всегда вела себя приветливо и очень скромно.

После того, как руководство полиции узнало об экзотичном хобби своей сотрудницы, ее уволили. По некоторым данным, пикантные фото на порноресурс выложил супруг женщины. Однако мотивы, которые толкнули его на этот поступок, пока неизвестны.