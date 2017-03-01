Под Псковом начались российско-белорусские учения

В Псковской области начались совместные учения российских и белорусских десантников. Маневры продлятся до 4 марта.

"Задействованы около тысячи военнослужащих, среди которых более 100 десантников Сил специальных операций Республики Беларусь, почти 190 единиц бронированной и автомобильной техники, 12 самолетов и вертолетов", – рассказали в Минобороны России. Огневую поддержку с воздуха будут осуществлять истребители и ударные вертолеты, передает Flashnord.

