Северные олени массово сбегают из Карелии

В Национальном парке "Водлозерский" в Карелшии, по оценкам специалистов, осталось около 30-40 особей северных оленей. При этом обычно в это время их наблюдается порядка 200 голов. Эксперты уверены, что животные массово сбегают из региона из-за нехарактерно теплой зимы. Северные олени уже не могут питаться лишайниками, спрятанными под внушительным непробиваемым слоем снега, и вынуждены искать пропитание в другом месте, передает Flashnord. Однако на пути миграции оленей подстерегают многие опасности, такие как браконьеры, хищники и непосильные для молодых особей переходы. "Бить тревогу пока рано, но решать проблему необходимо", – заметил начальник научного отдела Национального парка "Водлозерский" Виктор Мамонтов.