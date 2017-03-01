Костромского бизнесмена похитили у банка в Петербурге

Сразу три очевидца заявили в полицию о похищении человека рядом с отделением Альфа-банка на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге, сообщает портал "Конкретно.ru". Двое неизвестных в черной одежде запихнули молодого мужчину на заднее сиденье Cadillac Escalade, после чего машина скрылась с места происшествия. Потерпевший сопротивлялся и звал на помощь. Он обронил портфель, в котором стражи порядка нашли уставные документы костромской фирмы.

Автомобиль был объявлен в розыск, однако вскоре "похищенный" явился в полицию. По словам 28-летнего предпринимателя, у банка он встретил товарищей и добровольно сел в машину, после чего компания отправилась пить кофе.