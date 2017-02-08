Меркель родила козлу Тимуру первенца

Козел Тимур из Приморского сафари-парка решил последовать примеру бывшего друга, тигра Амура, и тоже обзавелся потомством. Первенца парнокопытному родила его возлюбленная по кличке Меркель.

Коза, которую назвали в честь канцлера Германии, родила в конце января. Пол и кличку малыша сотрудники зоопарка пока держат в секрете, сообщает Life.ru. Меркель с детенышем живет отдельно от отца семейства, знаменитого козла Тимура. Скоро она вернется в Подмосковье, к своему хозяину – сыровару Олегу Сироте.

Напомним, что Меркель привезли для Тимура в Приморский сафари-парк весной 2016 года. А в ноябре стало известно, что бывший друг козла опередил его и впервые стал отцом: тигрица Уссури родила Амуру двойню.

К сожалению, из двух малышей выжил только один. Чтобы избежать лишнего внимания прессы, Шерхана поселили отдельно от родителей, а затем отправили в сафари-парк, где он стал настоящей звездой.

Напомним, что козел Тимур и тигр Амур прославились на весь мир благодаря своей дружбе. Хищник и парнокопытное спали и ели в одном вольере. Однако через какое-время в их отношениях наметился разлад. Из-за слишком буйного нрава друга Амур дал ему оплеуху, после которой Тимур был на несколько месяцев отправлен на реабилитацию.