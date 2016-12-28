Сын тигра Амура завел нетрадиционную дружбу

Шерхан, сын прославившегося на всю страну тигра Амура, переехал в Приморский сафари-парк. Трехмесячный малыш уже нашел себе друга и с удовольствием делит с ним один вольер.

Судя по видео, которое опубликовали сотрудники зоопарка, тигренок хорошо перенес переезд и уже привык к своему новому дому. В вольере Шерхан неожиданно встретил нового друга – собаку.

Щенок и тигренок быстро нашли общий язык и теперь вовсю играют друг с другом. Нетрадиционная дружба хищника и домашнего питомца совсем не удивляет – в этом Шерхан пошел по стопам отца.

Вероятно, тигренок унаследовал и темперамент Амура. Так, на кадрах видно, что щенок достаточно активно играет, напрыгивает на маленького хищника и треплет его по ушам. Шерхан же ведет себя более сдержанно и серьезно.

Напомним, 18 сентября у тигра Амура и его подруги Уссури родилось двое тигрят. Однако слишком молодая мать отказалась от детенышей. Сотрудники сафари-парка выкармливали тигрят самостоятельно, однако выжить удалось только одному из них. Чтобы избежать лишнего внимания прессы, малыш жил отдельно от родителей. При этом, еще до переезда в сафари-парк, Шерхан успел продемонстрировать свой добродушный нрав, подружившись с хорьком Рокки.

Отец тигренка Амур прославился на всю страну благодаря нетрадиционной дружбе с козлом Тимуром. Хищник и парнокопытное вместе ели, играли и даже спали. В сафари-парк приезжали гости из всех уголков России, только чтобы посмотреть на необычных друзей.

Тем не менее в какой-то момент гены хищника в Амуре взяли верх и он подрался с Тимуром. Вследствие этого козлу пришлось проходить длительный курс реабилитации, после которого друзей решили не оставлять друг с другом.