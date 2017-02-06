Коллекторы из-за чужого долга шантажируют россиянку порнографией

В Петрозаводске коллекторы потребовали от местной жительницы погасить чужой долг. Чтобы добиться выплаты, они распространили в Сети сфабрикованные порнографические фотографии с изображением мнимой должницы.

По информации прокуратуры Петрозаводска, местная жительница обратилась в полицию с заявлением о противоправных действиях со стороны сотрудников коллекторской компании, сообщает РИА Новости. Проверка подтвердила, что в январе 2017 года женщине неоднократно звонили неизвестные люди. Они требовали, чтоб она погасила задолженность по кредиту, взятому другим человеком.

Но на этом злоумышленники не остановились. Чтобы добиться своего, они сфабриковали фотографии порнографического характера с изображением "должницы" и распространили их в Сети. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Клевета" и "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов", говорится в сообщении прокуратуры.

Между тем это не первый случай, когда россияне становятся жертвами противоправных действий коллекторов. При этом зачастую они страдают из-за чужих долгов. Ранее в Солнечногорском районе Подмосковья трое мужчин насильно удерживали в машине 16-летнюю девочку. Злоумышленники требовали от ее отца выплатить кредит, взятый его бывшим коллегой.

Сообщалось, что в ближайшее время в России могут исчезнуть представители такой профессии, как коллектор. Работа этих специалистов, возможно, будет приостановлена в связи с отсутствием документов, регламентирующих их деятельность. Согласно указу президента России, с 2017 года все коллекторские агентства должны быть зарегистрированы в специальном реестре ФССП.

Как писали Dni.Ru, по состоянию на декабрь 2016 года реестр коллекторов так и не был создан. Таким образом, даже при срочном подписании правительственного документа о новой сфере деятельности ФССП, агентства попадут в список в лучшем случае в феврале.