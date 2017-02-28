Французские лыжники штурмуют пик Черского

Экспедиция "Вызов-Байкал" пошла на штурм пика Черского на юге Байкала. Группу лыжников возглавляет известный французский общественный деятель, слепой путешественник – 68-летний Жеральд Мюллер.

Международная лыжная экспедиция на озеро Байкал организована французскими ассоциациями поддержки людей с нарушениями зрения и слуха. Она стартовала 27 февраля в поселке Култук Иркутской области.

Участники экспедиции снимают документальный фильм о своем проекте. Уже известно, что его покажут несколько французских телеканалов – в частности, "Арте". Кроме того, ленту представят на главном французском фестивале приключенческих фильмов "Гран Бивуак".

Лозунг проекта – "Превозмочь себя и выйти навстречу миру". Он должен стать пример целеустремленности, уверен Жеральд Мюллер. "Своей экспедицией и фильмом мы хотим показать, что несмотря на проблемы со зрением, люди могут путешествовать, отправляться даже в такие непростые экспедиции. Мы хотим дать пример и показать возможности целеустремленных людей с нарушением зрения всему миру", – отметил руководитель экспедиции.

По словам Мюллера, готовились к путешествию два года. За это время подобралась команда, были изучены все нюансы маршрута и погодных условий, велись переговоры с одной из туристических компаний Приангарья, специализирующейся на организации горных путешествий.

Особое внимание уделялось экипировке участников. Вся она приобреталась по согласованию с иркутскими гидами, по их рекомендациям. Кроме того, для подстраховки, принимающая сторона была готова обеспечить французских путешественников всем необходимым.

"Перед этой байкальской экспедицией некоторые ее участники тренировались в Альпах, другие же впервые встанут на лыжи. При этом и во время тренировок, и сейчас мы подчеркиваем, что для нас важнее не достичь определенной точки за определенное время, а преодолеть себя, свои страхи, неуверенность, боязнь сделать неверный шаг", – цитирует Жеральда Мюллера пресс-служба Россотрудничества.

Проводниками для участников необычной экспедиции выступают опытные иркутские и французские горные гиды. Вещи перевозят на снегоходах, а сами участники идут налегке. Все передвигаются на лыжах, однако, если возникнут проблемы, гиды предоставят путешественникам снегоступы.

Как сообщается, Байкал встретил путешественников по-настоящему весенней, солнечной и безветренной погодой. Группа прошла все необходимые процедуры регистрации в МЧС, гиды постоянно находятся на связи со специалистами поисково-спасательного отряда. После восхождения на пик Черского на берегу Байкала участники намерены пройти по льду озера. По завершении экспедиции французы встретятся в Иркутске с представителями региональных отделений всероссийских обществ слепых и глухих. А с учеными они обсудят современные технологии социализации инвалидов.