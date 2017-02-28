Французские лыжники штурмуют пик Черского

Караченцов пострадал в ДТП Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Четверг 2 марта
Лента новостей
12:04
Названы самые опасные заболевания кожи
12:01
Пелагея опять собралась рожать
11:55
Бастрыкин объяснил бегство Вороненкова в Киев
11:41
Известный ведущий о причине расставания с Сотниковой
11:27
Идеи подарков на 8 Марта
11:26
В Москве обрушился тоннель: есть погибшие
11:11
Недовольная москвичка сдала плохого любовника в полицию
10:53
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
10:48
Катя Семенова: Не знаю, за что мне такие испытания
10:46
Минздрав создает "список боли"
10:32
На Макаревича обиделась школа после скандала с поборами на выпускной
10:28
"Газпром" пообещал поднять цены на газ для россиян
10:25
Чем опасно отсутствие зубов
10:18
Москвичка пропала в Британии с 42 миллионами
09:59
В Москве объявлен желтый уровень опасности
09:54
Российские звезды поддержали дочь Кадырова
09:50
Женщина родила близнецов через 6 дней после первенца
09:48
Кокорин гонял по встречке на Bentley в центре Москвы
09:47
Москвич обвинил жену в заражении ВИЧ
09:24
Порошенко поплакался иностранным гостям
09:22
Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой
09:15
Ваенга оскандалилась из-за собственных котиков
09:10
Величайший волшебник мира покажет в Москве настоящую магию
08:43
Роковую квартиру Немцова продают за 80 миллионов
08:40
Кондулайнен скрывает роман с актером моложе ее на 17 лет
08:39
Дикий скачок тарифов ЖКХ ударил по регионам
08:36
Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами
08:21
Максим Матвеев пришел к Германике один и с цветами
08:00
На что живет Михаил Горбачев
07:59
Последствия жуткой аварии на юго-востоке Москвы попали на видео
00:40
Рудковская и Тимати сплясали лезгинку в гостях у Кадырова
00:01
Муж Ксении Собчак: Да, я тряпка
21:59
Российский биатлонист решил выступать за Корею
21:49
Любовный гороскоп на март 2017 года
21:27
Киеву померещилась в метро "рука Кремля"
21:21
Оксана Федорова рассказала о пластике
21:21
Назван кандидат на пост посла США в России
21:13
В Приднестровье признают российский триколор
21:02
Программу маткапитала хотят продлить на пять лет
20:55
Что известно о любовнике Игоря Чапурина
20:46
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
20:45
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
20:39
При пожаре в московском приюте погибли 13 собак
20:17
Кандидат в президенты Франции получил яйцом в голову (видео)
20:03
Максаковой придется бежать из Украины
20:01
Куклачев отправляет своих кисок в "декретный отпуск"
19:57
Водитель сбил полицейского на севере Москвы
19:47
В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом
19:45
Чиновники в России стали больше зарабатывать
19:30
Мединский в четвертый раз станет папой
19:23
Пригожин заговорил о сбежавшем муже Хлебниковой
19:22
Первое видео с Караченцовым после аварии
19:04
Порошенко опозорился перед всей Европой
18:48
Питт возобновил отношения с Энистон
18:45
Какие автомобили облюбовали угонщики в Москве
18:31
Молдавия внезапно отзывает посла из России
18:20
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
18:04
Голливудские звезды-однолюбы
17:57
Сирийские войска выбивают "ИГ" из Пальмиры
17:48
Француз забил самый курьезный гол года (видео)
17:36
Донбасс нанес Киеву сокрушительный удар
17:21
Активисты "Стопхарама" гоняют в Москве мусульман-алкоголиков
17:18
Минфин выступил против повышения пенсий
17:15
Март в России будет аномальным
17:11
Какие комплексы и страхи мешают добиваться целей
17:04
Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
17:01
Что известно о новом бомбардировщике ПАК ДА
16:53
На востоке Москвы мужчину подстрелили в ягодицу
16:47
Любовный гей-треугольник Игоря Чапурина
16:24
Выпившая жена Караченцова села за руль после поминок
16:24
Cамые кошачьи места на планете
16:19
Мейвезера обокрали во время пьянки с Бибером
16:16
Литр воздуха Альп продают по 167 долларов
16:14
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
16:05
В приюте для животных в Москве случился пожар
15:59
Безутешный Киев оплакивает экспорт в Россию
15:57
Меньщиков об участии Шурыгиной в "Доме-2"
15:46
Тест-Драйв Smart Brabus. Быстрый Вжик
15:42
Савченко готова стать украинским Пиночетом
15:36
За что фильм о геях получил "Оскар"
15:34
Гороскоп здоровья на март 2017 года
15:33
Учителя отметили вечеринкой увольнение директора-самодура (видео)
15:32
Посреди Москвы-реки обнаружено огромное пятно
15:24
Где в Москве самые дешевые квартиры
15:16
Любовника Чапурина рассекретили
15:12
В мусорке на юге Москвы нашли труп младенца
15:01
Спасением от рака назвали голод
14:54
Когда выйдет новый сезон "Игры престолов"
14:52
Пьяную москвичку ограбили после изнасилования на парковке
14:44
Помощница Трампа оправдалась за развратную позу
14:41
Россия стала главным инвестором Украины
14:34
Отец Фриске: В этом деле многое неясно
14:29
Россиянам предложили выживать на 46 рублей в день
14:24
Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом
14:23
Калифорния уходит под землю
14:17
Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе
14:08
РИФ+КИБ пройдет в 21-ый раз
14:06
Новая люксовая Nokia 3310 будет посвящена Путину
13:58
Чубайс ждет травли на ток-шоу Соловьева
13:56
Васильев высказался о дебюте Бартенева в "Модном приговоре"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зачем День защитника Отечества хотят перенести на август
Фриске бьются за каждую копейку
Жена Караченцова выпила перед аварией
На что живет Михаил Горбачев
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Калашникова о Шурыгиной: Она еще свое получит
Регионы

Французские лыжники штурмуют пик Черского

Фото: rs.gov.ru
Экспедиция "Вызов-Байкал" пошла на штурм пика Черского на юге Байкала. Группу лыжников возглавляет известный французский общественный деятель, слепой путешественник – 68-летний Жеральд Мюллер.
прочитано 918 раз

Международная лыжная экспедиция на озеро Байкал организована французскими ассоциациями поддержки людей с нарушениями зрения и слуха. Она стартовала 27 февраля в поселке Култук Иркутской области.

ПО ТЕМЕ

В Общественной палате просят спасти Байкал

Падение метеорита в Бурятии попало на видео

В Киеве атаковали здание Россотрудничества

Участники экспедиции снимают документальный фильм о своем проекте. Уже известно, что его покажут несколько французских телеканалов – в частности, "Арте". Кроме того, ленту представят на главном французском фестивале приключенческих фильмов "Гран Бивуак".

Лозунг проекта – "Превозмочь себя и выйти навстречу миру". Он должен стать пример целеустремленности, уверен Жеральд Мюллер. "Своей экспедицией и фильмом мы хотим показать, что несмотря на проблемы со зрением, люди могут путешествовать, отправляться даже в такие непростые экспедиции. Мы хотим дать пример и показать возможности целеустремленных людей с нарушением зрения всему миру", – отметил руководитель экспедиции.

Фото: rs.gov.ru

По словам Мюллера, готовились к путешествию два года. За это время подобралась команда, были изучены все нюансы маршрута и погодных условий, велись переговоры с одной из туристических компаний Приангарья, специализирующейся на организации горных путешествий.

Особое внимание уделялось экипировке участников. Вся она приобреталась по согласованию с иркутскими гидами, по их рекомендациям. Кроме того, для подстраховки, принимающая сторона была готова обеспечить французских путешественников всем необходимым.

"Перед этой байкальской экспедицией некоторые ее участники тренировались в Альпах, другие же впервые встанут на лыжи. При этом и во время тренировок, и сейчас мы подчеркиваем, что для нас важнее не достичь определенной точки за определенное время, а преодолеть себя, свои страхи, неуверенность, боязнь сделать неверный шаг", – цитирует Жеральда Мюллера пресс-служба Россотрудничества.

Проводниками для участников необычной экспедиции выступают опытные иркутские и французские горные гиды. Вещи перевозят на снегоходах, а сами участники идут налегке. Все передвигаются на лыжах, однако, если возникнут проблемы, гиды предоставят путешественникам снегоступы.

Фото: rs.gov.ru

Как сообщается, Байкал встретил путешественников по-настоящему весенней, солнечной и безветренной погодой. Группа прошла все необходимые процедуры регистрации в МЧС, гиды постоянно находятся на связи со специалистами поисково-спасательного отряда. После восхождения на пик Черского на берегу Байкала участники намерены пройти по льду озера. По завершении экспедиции французы встретятся в Иркутске с представителями региональных отделений всероссийских обществ слепых и глухих. А с учеными они обсудят современные технологии социализации инвалидов.

Автор: Игорь Силецкий28 февраля 2017, 15:45

комментарии

Политика

Порошенко опозорился перед всей Европой
Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева
Савченко готова стать украинским Пиночетом
Трамп испугался ехать в гости к Елизавете

Шоу-бизнес

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Пелагея опять собралась рожать
Известный ведущий о причине расставания с Сотниковой
Катя Семенова: Не знаю, за что мне такие испытания

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Идеи подарков на 8 Марта
Cамые кошачьи места на планете
Миллиардер Рыболовлев потерял $120 миллионов
За что фильм о геях получил "Оскар"
Экономика

На что живет Михаил Горбачев

Dni.Ru оценили финансовое состояние президента СССР

Политика

Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами

Это решение стало неожиданностью для дипломата, а также для российского МИДа
Шоу-бизнес

Ваенга оскандалилась из-за собственных котиков

Пользователи Сети отреагировали на странное поведение помощницы артистки
Авто

Кокорин гонял по встречке на Bentley в центре Москвы

Теперь ему грозит лишение водительских прав

Гороскоп

Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года
Максаковой придется бежать из Украины
Гороскоп здоровья на март 2017 года

Фоторепортажи

Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой
Как менялась Настасья Самбурская
Бондарчук и Седокова ужаснули нарядами
Виктория Боня пришла на вечеринку "Оскара"

Спорт

Российский биатлонист решил выступать за Корею
WADA зовет новых стукачей для борьбы с допингом
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва
Француз забил самый курьезный гол года (видео)

Регионы

Названы самые грязные российские регионы
Москвич сбил в горах архызского барана (видео)
Мальчика под Пензой 20 раз ударили ножом
У заботящейся о бездомных собаках россиянки насмерть загрызли дочь
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru