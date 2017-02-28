"Сообщество" помогает решить проблемы региональных НКО

В Ярославле продолжает свою работу форум Общественной палаты России "Сообщество". Во второй день мероприятия его участники обсуждают взаимодействие некоммерческих организаций (НКО) и бизнеса, нехватку квалифицированных кадров для общественно полезной работы и ряд других насущных вопросов.

Как отметили представители НКО, одним из основных препятствий в их деятельности является, помимо прочего, нехватка площадок для коммуникации между представителями некоммерческих организаций. Кроме того, участники форума "Сообщество" выделили проблему недостаточности квалифицированных человеческих ресурсов, а также недостаточное финансирование и предвзятое отношение со стороны представителей бизнеса к НКО.

Решению этих и многих других насущных проблем и посвящен второй день работы мероприятия. Собравшиеся на форуме представители НКО, бизнеса, СМИ и местных властей разберут на конкретных примерах проблемы взаимодействипя друг с другом и попытаются найти механизмы для исправления ситуации и повышения эффективности сотрудничества.

Так, к примеру, на мастер-классе "Президентские гранты: порядок и детали подачи заявок" представители некоммерческих организаций узнают о новых возможностях по получению финансовой помощи от государства. А во время тренинговой программы "Преимущества сотрудничества с НКО и социальными инициативами" представители бизнес-сообщества узнают о методике сотрудничества с некоммерческими организациями.

Ранее на форме "Сообщество" в Ярославле член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова заявила, что несколько сотен социально ориентированных некоммерческих организаций могут получить до конца года статус исполнителя общественно полезных услуг. По ее словам, для реализации этой цели необходима слаженная работа как со стороны властей регионов, так и самих НКО на местах. "Минимум самый – сто НКО, но оптимально несколько сотен НКО до конца года, я думаю вполне могли бы получить статус исполнителя общественно полезных услуг", – отметила Тополева-Солдунова.

Форум Общественной палаты "Сообщество" проводится уже в третий раз. Как ожидается, подобные мероприятия пройдут в скором времени в Красноярске, Казани и Ростове-на-Дону. Цели форума – выявление состояния развития некоммерческого сектора в российских регионах, обсуждение существующих проблем и путей их решения, а также поддержка общественной активности граждан.

