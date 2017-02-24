Москвичка сорвалась со скалы в Крыму

Крымские спасатели эвакуировали сорвавшуюся с 20-метровой высоты скалолазу из Москвы. Девушку передали врачам скорой помощи для отправки в Ливадийскую больницу.

Сообщение о том, что в районе поселка Форос с 20-метровой высоты при подъеме на скалу Мшатка-Къая сорвалась альпинистка поступило на пульт дежурного спасателя днем 23 февраля. Известно, что девушка покоряла вершину с напарником и они двигались по маршруту "Вилка". При помощи альпинистского снаряжения и вакуумного матраса пострадавшую, которая при падении получила травму головы, удалось эвакуировать с горного массива.

По сыпучему рельефу Форосского массива спасатели доставили ее к трассе Ялта-Севастополь, где передали сотрудникам скорой помощи. В дальнейшем она была госпитализирована в Ливадийскую больницу.

О том, как обезопасить даже экстремальный отдых на российском полуострове рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республики Крым Сергей Шахов. "Крымские горы привлекают не только множество туристов, но и любителей экстремальных видов спорта, таких как – альпинизм, скалолазание и так далее", – приводятся его слова на официальном сайте регионального управления МЧС.

"При выходе на любой скальный маршрут необходимо адекватно оценивать сложности рельефных условий, выработать специальную технику при преодолении опасного горного рельефа, а также необходимо учитывать техническую сложность маршрута, его характер и протяженность"

Днем ранее крымским спасателям пришлось проводить другую поисково-спасательную операцию. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Красных Пещерах заблудился мужчина. Спасателям удалось установить с ним связь по мобильному телефону, однако из-за густого тумана он не смог пролить свет на свое местонахождение.

После наступление темного времени суток операция была приостановлена и продолжилась только на следующее утро. Нашли заблудившегося туриста в 10:55 на хребте Орта-Сырт. В медицинской помощи мужчина не нуждался. Крымского подразделения МЧС России обращается к жителям и гостям Крыма – будьте благоразумны при планировании прогулок в горнолесной местности и соблюдайте правила безопасного поведения.