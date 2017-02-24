Горящая детская больница в Твери попала на видео

В Сети появилась съемка с беспилотника пожара в детской областной клинической больнице в Твери. На записи видно, что огонь охватил практически весь чердак здания, его кровля частично обвалилась.

Пожар в детской областной клинической больнице в Твери начался в ночь на 24 февраля. Горел чердак здания. Уже в 03:51 прибившим на место пожарным удалось локализовать пламя на площади 1,2 тысячи метров, передает РИА Новости. Спустя чуть меньше чем два часа спасатели отчитались о ликвидации открытого горения, после чего была начата проливка и разбор конструкций. Полная ликвидация пожара была объявлена в 10:35 мск.

"Всего к тушению пожара привлекалось 232 человека и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России – 193 человека и 52 единицы техники". – говорится в сообщении регионального управления МЧС. Были эвакуированы более 130 человек, среди которых свыше 100 детей. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, возгорание началось на чердаке. О непосредственных причинах пожара пока ничего не известно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Известно, что здание было построено 1930 году. Власти пообещали оказать помощь пациентам, у которых при пожаре сгорели личные вещи и документы. Все люди были размещены в соседнем корпусе.

Публикация от Pavel Uspensky (@dormires) Фев 24 2017 в 1:39 PST

"Поручено продумать вопросы комфортного размещения пациентов, оказания им квалифицированной помощи. При пожаре пострадал пищеблок, поэтому Игорь Руденя поставил задачу наладить питание пациентов", – говорится в сообщении правительства Тверской области. Также глава региона поручил провести проверку пожароопасности всех больниц области.

