Пьяный сибиряк застрелил из ружья бывшую любовницу

После Дня святого Валентина житель Новосибирска зверски расправился со своей бывшей возлюбленной. Мужчина подкараулил женщину у подъезда ее дома и расстрелял ее из ружья.

Инцидент произошел 15 февраля в Калининской районе на улице Богдана Хмельницкого около восьми утра, сообщает Следственный комитет по региону. Как выяснила полиция, 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения подкараулил 37 летнюю женщину в тот момент, когда она шла на работу.

Выйдя из машины, злоумышленник не менее двух раз выстрелил в свою жертву, а затем хладнокровно сел за руль и скрылся. При этом, момент убийства зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает Life.ru.

На кадрах видно, что мужчина без тени сомнения расправляется с женщиной. Пострадавшая сразу падает возле одной из машин, какое-то время двигается, а затем замирает.

Дворник, ставший очевидцем преступления, вызвал бригаду "скорой помощи". Однако спасти женщину, получившую ранения ног и живота, не удалось.

В кратчайшие сроки полиции удалось задержать подозреваемого. Сейчас следователи выясняют мотивы, которые толкнули сибиряка пойти на убийство. Однако из-за сильного опьянения допрос мужчины пока сильно осложнен. Известно, что убитая была бывшей любовницей подозреваемого, поэтому вполне возможно, что мужчина расправился с ней из мести или ревности.