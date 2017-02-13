Новый поворот в деле о нападении на фельдшера скорой

В Следственном комитете России (СКР) сообщили новые подробности о домогательствах пяти саратовских мужчин к фельдшеру скорой помощи. Выяснилось, что двое из них проходят по делу в качестве свидетелей.

Старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Екатерина Пирская заявила, что двое находившихся в квартире мужчин не пытались изнасиловать фельдшера. "По версии следствия, в квартире, куда была вызвана "скорая", находились пятеро мужчин, однако двое из них не принимали участия в нападении и проходят по делу в статусе свидетелей", – заявила представитель СК.

Напомним, что полицейские взяли под стражу трех человек. Относительно них фрунзенский районный суд Саратова уже вынес решение, сообщает РИА Новости.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказала Екатерина Пирская. Она пояснила, что все трое были арестованы на два месяца, в том числе и "больной" мужчина, которому изначально вызвали скорую.

Между тем врач скорой помощи Юрий Резник рассказал о состоянии здоровья фельдшера, сообщает телеканал "360". "Ей очень тяжело приступить к выполнению служебных обязанностей. Мы постараемся снять ее с линии, успокоить. Окажем медицинскую помощь своими силами", – отметил он.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Покушение на изнасилование группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 27-летняя фельдшер приехала на вызов в квартиру к мужчине, у которого якобы случился гипертонический криз. Однако в помещении женщина увидела пятерых мужчин, один из которых закрыл за ней дверь и потребовал раздеться. Медик успела добежать до ванной комнаты и запереться в ней, после чего она вызвала стражей порядка, сообщает телеканал РЕН ТВ.