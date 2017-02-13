Основные версии крушения вертолета на Алтае

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать авиакатастрофу в Турочакском районе Республики Алтай в районе мыса Кокши. В деле появились три версии, которые предстоит изучить следователям.

Следственный комитет России изучает обстоятельства крушения вертолета Robinson, пропавшего 12 февраля в Республике Алтай в районе Телецкого озера. По словам старшего помощника руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России Яны Стрижовой, речь идет о стандартных версиях, которые рассматриваются практически при любой авиакатастрофе.

"Запрошены фактические метеоусловия на момент полета. Чтобы выяснить, в каком техническом состоянии находился вертолет накануне вылета, изучается документация компании, которая его обслуживала, допрашиваются сотрудники", – цитирует слова Стрижовой агентство ТАСС.

Причиной крушения могли стать техническая неисправность, сложные погодные условия или человеческий фактор – ошибка пилота. При этом представитель СК не уточнила, какая из версий является приоритетной, сославшись на то, что воздушное судно до сих пор не обнаружено.

Тем временем в Телецком озере утром 13 февраля наземной поисковой группой спасателей был обнаружен обломок воздушного судна. Об этом сообщило МЧС России.

Накануне поиски упавшего вертолета на Телецком озере были временно приостановлены из-за тумана. Работа возобновилась 13 февраля, утром. По словам представителя местной администрации, спасательная техника совершает облеты над незамерзающей акваторией озера.

Ранее был обнародован список пассажиров, находившихся в вертолете. По данным межрегиональной общественной организации пилотов и граждан – владельцев воздушных судов (АОПА Россия), на борту Robinson-66 было пять человек.

Глава Турочакского района Республики Алтай Владислав Рябченко подтвердил ТАСС, что утром 13 февраля было найдено прибитое к берегу тело Елены Ракитской. Жертву крушения нашли сотрудники биосферного заповедника при осмотре территории.

Напомним, вертолет Robinson 12 февраля рухнул в районе Телецкого озера. Как писали Dni.Ru, на борту воздушного судна находились пилот и четверо пассажиров, в том числе бывший вице-премьер Алтая Анатолий Банных.

Примечательно, что Банных в 2009 году оказался среди пассажиров вертолета Ми-8, упавшего у горы Черной в Кош-Агачском районе республики Алтай во время незаконной охоты на архара. В той авиакатастрофе семь человек погибли, а Банных и еще трое выжили.

Сообщалось, что в мае 2011 года суд оправдал обвиняемых в охоте на архаров в горах Алтая за недостатком доказательств. По делу проходили бывший заместитель главы Республики Алтай Анатолий Банных, гендиректор компании "Инеко" Борис Белинский и заместитель главы Института экономики и законодательства Москвы Николай Капранов. Им было предъявлено обвинение по статье "Незаконная охота".