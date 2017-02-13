Скандал на ЧМ-2017 по биатлону Сто дней президента Трампа Корчевников покидает "Прямой эфир" Дом-2

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VIP-охотник на архаров разбился в вертолете на Алтае

Опубликован список пассажиров, находившихся на борту разбившегося на Алтае вертолета. По данным межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА Россия), всего на борту Robinson-66 было пять человек.
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На борту вертолета были пилот Дмитрий Ракитский, а также пассажиры Елена Ракитская, Анатолий Банных, Мария Козинцева и Глеб Вореводин. Дмитрий Ракитский известен как участник первого в России кругосветного путешествия на вертолетах Robinson, которое состоялось в 2013 году. Мария Козинцева занимала пост гендиректора вертолетного клуба Heli Club. Глеб Вореводин – бейсджампер, многократный победитель соревнований по парашютному спорту.

"Действительно, на борту вертолета находилась генеральный директор Heli Club Мария Козинцева, шеф-пилот нашей компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена, их знакомый (Глеб Вореводин), а также их партнер Анатолий Банных", – цитирует ТАСС руководителя отдела рекламы HeliClub Анну Паничеву. По ее словам, Козинцева была на борту вертолета в рамках встречи с партнерами, в числе которых был и бывший вице-премьер Алтая Анатолий Банных.

Стоит отметить, что Анатолий Банных в 2009 году оказался в числе пассажиров вертолетаМи-8, упавшего у горы Черной в Кош-Агачском районе республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Банных и еще три человека выжили, семь человек погибли.

Банных и еще двое предполагаемых участников незаконной охоты на архаров в 2009 году – гендиректор компании "Инеко" Борис Белинский и замдиректора института экономики и законодательства Москвы Николай Капранов – позже предстали перед судом по обвинению в незаконной охоте. Кош-Агачский районный суд республики в мае 2011 года оправдал всех троих подсудимых по этому делу в связи с недостаточностью доказательств.

В августе Верховный суд региона отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение в тот же суд. Начало повторных заседаний много раз переносилось. В итоге Кош-Агачский районный суд 16 декабря 2011 года прекратил уголовное дело о незаконной VIP-охоте из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности.

Дело получило большой общественный резонанс, прежде всего из-за того, что после крушения в интернете появились снимки обломков вертолета, среди которых видны алтайские горные бараны (их также называют архарами или аргали), занесенные в Красную книгу России и международную Красную книгу. Охота на архаров в России запрещена с 1930 года. Эти животные также являются священными и неприкосновенными для коренных алтайцев.

Сообщения о крушении вертолета Robinson появились 12 февраля. По словам очевидцев, винтокрылая машина разбилась в районе мыса Кокши на озере Телецкое на Алтае. В Главном управлении МЧС России по республике Алтай был развернут оперативный штаб. К месту крушения направилась группа спасателей.

Известно, что вертолет Robinson принадлежал авиакомпании "Алтай Авиа", передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В настоящий момент следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СК России начали проверку по факту крушения вертолета. В правоохранительных органах региона заявили, что вертолет мог рухнуть в акватории Телецкого озера из-за плохих погодных условий, технической неисправности или ошибки пилота. По предварительным данным, вертолет мог затонуть.

Ранее проходила информация, что полет вертолета был несанкционированный, так как летать над Алтайским заповедником в темное время суток запрещено. Однако в АОПА утверждают, что полет не был экскурсионным и разрешений для его совершения не требовалось. По данным организации, место взлета и маршрут полета не проходили над Алтайским заповедником.

Автор: Ольга Соломенцева13 февраля 2017, 00:56

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