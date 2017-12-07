Школьница пыталась утопить новорожденного в унитазе

15-летняя жительница города Троицк Челябинской области едва не убила новорожденного сына. Школьница попыталась смыть младенца в унитаз.

На этом настоял 18-летний отец ребенка. Помешала убийству мать молодого человека. Она услышала крики новорожденного и вызвала скорую и полицию. У младенца, который родился весом 2,9 килограмма, диагностировано переохлаждение, его поместили в челябинскую детскую областную больницу, сообщает РИА Новости.

Местное отделение Министерства внутренних дел по Челябинской области инициировало проверку происшествия. Ее результаты были переданы в управление Следственного комитета России по Челябинской области. Теперь ведомство должно решить, возбуждать ли уголовное дело и по какой статье Уголовного кодекса классифицировать инцидент.

"Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области", – сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что 15-летняя роженица не вставала на учет по беременности и всячески пыталась спровоцировать выкидыш: она употребляла алкоголь и курила. Сейчас школьница находится в роддоме.

В этом случае ребенку повезло, его успели спасти. К сожалению, не все подобные истории заканчиваются хорошо. В 2014 году в подмосковной Балашихе 20-летняя россиянка смыла в канализацию своего ребенка, который родился раньше срока. Части тела малыша нашли в коллекторе.

В 2016 году подобный случай произошел в Китае. Сразу же после родов женщина отправилась в туалет и спустила младенца в унитаз. Инцидент произошел в одной из клиник китайской провинции Юньань. Через какое-то время сотрудники больницы услышали слабые крики новорожденного, доносившиеся из женской уборной.

Оказалось, что малыш застрял в канализационной трубе, которая соединяла санузлы на всех этажах здания. Через несколько часов работы спасателям удалось освободить младенца. Для этого им пришлось разрезать часть трубы.