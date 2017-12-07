Под Москвой белорус умер после выстрела в пах

В деревне Никиты под Волоколамском в Московской области обнаружено тело гражданина Белоруссии с огнестрельным ранением паха и коленного сустава, передает телеканал "360". По предварительным данным, мужчина был наемным рабочим в одной из местных компаний. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".