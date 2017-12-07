В Вологде пьяная мать уронила младенца при кормлении

В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. По данным следствия, она уронила пятимесячного сына при кормлении грудью.

Правоохранители считают, что подозреваемая была пьяна. Малыш получил тяжелую травму. Нерадивой матери грозит до полугода ареста, передает FlashNord.