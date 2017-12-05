Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке

За рождением новой необычной дружбы можно наблюдать в Приморском Сафари-парке, который стал известен на всю страну благодаря козлу Тимуру и тигру Амуру. На этот раз в неестественных отношениях были замечены кабан Чунь-Чунь и олень Огонек.

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