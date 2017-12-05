Кабан сделал массаж оленю в сафари-парке
Несмотря на то, что в дикой природе олени и кабаны не являются прямыми врагами, особых контактов между собой они не устанавливают, передает Eg.Ru. Однако в Приморском Сафари-парке Чунь-Чунь и Огонек все же нашли точки соприкосновения. На опубликованном видео можно посмотреть, как кабан своим пятачком делает массаж оленю, а затем невозмутимо уходит заниматься своими делами. Олень все это время сохраняет царственную невозмутимость.
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