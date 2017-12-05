В Приморье семилетних мальчишек призвали в армию

Троих семилетних мальчишек вызвали в военкомат Уссурийска. Детей решили поставить на воинский учет.

Детей 2010 года рождения вызвали для постановки на учет в Уссурийский военный комиссариат. Разобравшись, в учреждении заявили, что причиной стала путаница в исходных данных "призывников". "Вызовы были составлены на основании списков юношей 2001 года рождения, которые предоставило подразделение Уссурийской городской центральной больницы", – цитирует Life.ru одного из сотрудников.

Пресс-служба Восточного военного округа сообщает, что военные комиссариаты в ходе осенней кампании 2017 года призвали около восьми тысяч новобранцев. Более четырех тысяч из них уже направлены в войска.

Военные поначалу не уточнили, явиться ли семилетним детям в комиссариат. Однако обеспокоенные уссурийцы решили на всякий случай посетить призывную комиссию.

Дед одного из мальчиков выложил фотографию повестки и отметил, что вместе с внуком сходит в учреждение. "Внуку семь лет от роду, второй класс. Сходим, а то запишут в уклонисты", – написал житель города в Приморье.

Позже в военкомате пояснили РИА Новости, что ребенку, который получил вызов, не нужно никуда приходить. Там добавили, что в списках – 1,5 тысячи человек, и проверить всех по адресам невозможно.

При этом в учреждении признали, что путаница с данными случалась и раньше. Как-то раз такое письмо прислали девочке: ее фамилия заканчивается на "о", а имя записали Евгений вместо Евгения.

Осенний призыв продолжится до 18 декабря. В частности, в Рузском округе Подмосковья до его завершения нужно призвать в армию 67 человек. Сотрудники военкомата выявили более 20 уклонистов.

"За неделю удалось разыскать 26 человек. Работу в данном направлении продолжаем. Это совместная работа, которую проводим вместе с сотрудниками ОМВД", – сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов.