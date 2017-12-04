"Единая Россия" отвечает на все вопросы избирателей

380 тысяч человек обратились в приемные "Единой России" за неделю. Наибольшее число обращений зафиксировано в Татарстане, Башкортостане и Пермском крае. Граждан интересуют проблемы ЖКХ и социальной сферы.

Как рассказала председатель комиссии президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, неделя приема граждан проходила по случаю 16-летия "Единой России". В этом году было увеличено число приемных, поэтому обращений зарегистрировано на 60 тысяч больше, чем год назад.

"Для нас было важно предоставить людям больше возможностей высказать свои проблемы, предложения, точку зрения на совершенствование законодательства, работу органов власти. Думаю, это получилось", – сказала парламентарий.

В дни приема граждан в регионах работал весь актив партии, а в день рождения "Единой России" 1 декабря прием по личным вопросам провел ее лидер – премьер-министр Дмитрий Медведев.

В первой тройке обращений – вопросы ЖКХ, ими интересуются треть обратившихся в приемные. Примерно 20% граждан задали вопросы на тему социального обеспечения и чуть меньше (17,55) – обеспечения жильем (17,5%).

"Главная тенденция этого года – рост предложений, поступающих от граждан", – сказала Карелова. По ее словам, они все сейчас анализируются, часть будет передана в программную комиссию партии.

Галина Карелова поблагодарила коллективы общественных приемных за высокий уровень организации недели приемов, которая прошла, кроме основных, еще на 27 тысячах дополнительных площадках.