"Единая Россия" продолжит поддерживать волонтеров

Учреждение в России Дня добровольца свидетельствует о внимании государства к волонтерству. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

По его словам, важно, чтобы основанное на бескорыстной и безвозмездной помощи другим людям волонтерство стало нормой в российском обществе. "Ведь благодаря волонтерам оказывается необходимая поддержка тем, кто в ней действительно нуждается. Также без них невозможно проведение любых крупных мероприятий", – подчеркнул Турчак.

Прямая обязанность "ЕР" – поддержать волонтеров, добавил он. Турчак подчеркнул, что они широко задействованы в рамках многих партийных проектов. К примеру, в партпроекте "Старшее поколение", благодаря которому получило развитие "серебряное волонтерство", когда помощь нуждающимся оказывают люди пожилого возраста.

Добровольцы задействованы также в таких крупных партийных проектах, как "Крепкая семья", "Городская среда", "Народный контроль" и многих других, отметил исполняющий обязанности секретаря Генсовета единороссов.

Кроме того, "ЕР" продолжит работу по изменению действующего законодательства в сфере волонтерства. "Необходимо создавать условия для развития и поддержки волонтеров, чтобы у молодых людей был стимул включиться в это большое и важное движение", – полагает Турчак.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ об учреждении в России Дня добровольца. Он будет праздноваться 5 декабря.