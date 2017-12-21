Педофил расчленил 10-летнего мальчика в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан 35-летний мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве 10-летнего мальчика. Предполагаемый преступник уже был неоднократно судим, передает Flashnord.

Как рассказали следователи, ребенок вышел из дома в Отрадном и пропал. 28 октября мужчина на железнодорожной станции познакомился с мальчиком, пригласил в гости в квартиру родственников, где в его присутствии употреблял спиртные напитки.

Хорошенько выпив, мужчина попытался заняться сексом с ребенком, но, получив отказ, задушил его. После этого преступник расчленил тело и спрятал на разных участках в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Возбуждено уголовное дело.