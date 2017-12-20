Спасение обреченного на мучительную смерть кота попало на видео

В Сеть попало видео, снятое рабочими Приморского края. Мужчины спасли старого кота.

Животное громко мяукало под мостом. Бывший хозяин запихнул животное в мешок с камнями и сбросил в реку. На счастье питомца, лед был уже достаточно крепок и не провалился от удара. Через некоторое время, двое рабочих, привлеченных громким мяуканьем замерзающего котика, нашли мешок и освободили животное.

Судя по диалогу, слышному на видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, мужчины решили оставить животное себе. "Ну чего, Муся? Ну все, сейчас тебя отмоем и заберем себе, Муся", – говорит один из рабочих. Мужчины долго возмущались жестокостью бывших владельцев: "Взяли, выбросили в мешке, живодеры! Кто же так делает?".