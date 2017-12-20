Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин заявил, что текст выступления ученика гимназии из Нового Уренгоя был составлен некорректно. К данной резонансной истории чиновник отнесся очень лично, и встал на защиту мальчика.



По словам Кобылкина, он воспринял произошедшее как отец. Тем более, что с подростком глава региона ранее был знаком – встречал на разных молодежных дискуссионных площадках округа.

Он подчеркнул, что на Ямале растут очень патриотичное молодое поколение. "Что бы дети не сделали, виноваты мы, взрослые. Мы не досмотрели, мы не доглядели", – приводит слова губернатора Ura.ru.

Рассказал Дмитрий Кобылкин и о семье подростка, которую посетил лично – о двух братьях и заботливой, переживающей маме, которая отдает всю свою любовь детям. Оказывается, после инцидента в бундестаге и последующей травле, здоровье школьника пошатнулось. "Мальчик похудел на семь килограмм... Мы что, хотим закидать камнями эту семью, чтобы они поехали просить гражданства в другой стране?!", – возмутился чиновник.

Высказался Кобылкин и по поводу содержания речи парня. Он уверен, что текст выступления был составлен некорректно. "Не хочется думать, что немецкие коллеги сделали это специально. Они же давно этим занимаются", – добавил губернатор.

Обеспокоен глава региона и градусом эмоций общественности на событие. Кобылкин обратил внимание на школьные учебники истории, где всего две страницы про Великую отечественную войну. "И хорошо, что хоть ребенок с Ямала обратил внимание на это всей страны", – отметил глава ЯНАО.

Напомним, скандал разгорелся после того, как гимназист из Нового Уренгоя выступил перед депутатами бундестага по случаю Дня национального траура в Германии. Старшеклассник подчеркнул, что немецкие солдаты "не желали воевать". Подросток добавил, что их могилы в России находятся в ужасном состоянии.

Позже стало известно, что организаторы попросили изменить его доклад. "Непосредственно перед выступлением в бундестаге сказали сократить текст, чтобы уложиться в две минуты. Он убрал многие важные фрагменты, из-за чего выступление многим показалось диким, оправдывающим фашизм", – рассказал знакомый мальчика.