Оправдавший нацистов школьник вышел сухим из воды

Стали известны итоги проверки, проведенной департаментом образования Ямала в гимназии Нового Уренгоя. Речь ее ученика, произнесенная в бундестаге в ноябре текущего года, о погибших немецких солдатах во время Великой Отечественной войны вызвала в России серьезный общественный резонанс. Ревизия проводилась по запросу депутата Заксобрания региона Елены Кукушкиной.

Известно, что после расследования будут наказаны трое сотрудников школы – директор, завуч и учитель немецкого языка. Самого же ученика за выступление к ответу не призовут.

Ревизоры выяснили, что заместителю директора гимназии и учителю немецкого языка поступило приглашение от Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями принять участие в международном проекте "Примирение над могилами – работа во имя мира". Педагог начала готовить учеников к поездке в Берлин без согласования с директором учебного заведения, сообщается на сайте регионального отделения КПРФ.

Однако, судя по отчету чиновников департамента образования ЯНАО, директор все же подписала приказ о поездке школьников уже перед их выездом, при этом не согласовав его с мэрией Нового Уренгоя как учредителя школы. Выступать в бундестаг отправились четверо учеников, имевших высокие баллы по истории и немецкому языку. Как рассказала педагог, выступления ребят были подготовлены на основе информации о погибших немецких солдатах, которую прислали из Германии.

Директор гимназии получила от администрации Нового Уренгоя выговор, а в отношении педагога предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, передает URA.RU. Также директору гимназии необходимо рассмотреть вопрос о дисциплинарном взыскании в отношении еще одного заместителя.

Напомним, скандал разгорелся после того, как гимназист из Нового Уренгоя выступил перед депутатами бундестага по случаю Дня национального траура в Германии. Старшеклассник подчеркнул, что немецкие солдаты "не желали воевать". Подросток добавил, что их могилы в России находятся в ужасном состоянии.

Позже стало известно, что организаторы попросили изменить его доклад. "Непосредственно перед выступлением в бундестаге сказали сократить текст, чтобы уложиться в две минуты. Он убрал многие важные фрагменты, из-за чего выступление многим показалось диким, оправдывающим фашизм", – рассказал знакомый мальчика.