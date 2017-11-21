Пожалевший солдат вермахта школьник оправдался за скандал

Школьник из Нового Уренгоя, речь которого стала причиной скандала, рассказал о своем видении ситуации. Он обвиняет организаторов мероприятия.

По словам гимназиста, его специально попросили говорить медленнее – переводчики не успевали за молодым человеком. "И у меня гораздо длиннее получилась речь", – объяснил школьник. Поэтому когда видеозапись его выступления нарезали и выложили на YouTube, туда не вошел последний абзац. "Там самое важное. Что я искренне надеюсь, что не будет войн. Они убрали это все", – возмущался гимназист на видео, которое выложил Telegram-канал Mash. По словам молодого человека, его речь длилась две минуты 51 секунду. Хронометраж записи почти на минуту меньше.

Подобную версию высказывали и одноклассники мальчика. "Непосредственно перед выступлением в бундестаге ему сказали сократить текст, чтобы уложиться в две минуты. Он убрал многие важные фрагменты, из-за чего выступление многим показалось диким, оправдывающим фашизм", – цитировал одного из знакомых школьника "Московский Комсомолец".

Полная версия выступления молодого человека подтверждает его слова. После второй минуты он приводит цитату первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка: "Всякий, кто хоть раз заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну". Затем выступающий сказал: "Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл и мир никогда больше не увидит войн".

Напомним, речь российского гимназиста обернулась громким скандалом. В защиту молодого человека высказался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным", – заявил он.