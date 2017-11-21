Пожалевшего солдат вермахта школьника подставили немцы

Появились новые подробности скандала вокруг доклада десятиклассника из Нового Уренгоя в бундестаге. Немецкие организаторы выступления попросили изменить доклад подростка.

Министерство образования начало проверку гимназии, в которой обучается мальчик. Назвавший солдат вермахта "невинно погибшими людьми", а Сталинградскую битву – "котлом" школьник подготовил свой доклад в рамках проекта, посвященного памяти жертв войны.

Двухминутное выступление подростка разошлось на цитаты. Он рассказал о судьбе немецкого солдата Георга Йохана Рау, сражавшегося "в качестве солдата ПВО в Сталинградской битве". По словам одноклассников мальчика, его слова поняли неверно. Якобы доклад был в разы длиннее, но его сократили до неузнаваемости.

"Непосредственно перед выступлением в бундестаге ему сказали сократить текст, чтобы уложиться в две минуты. Он убрал многие важные фрагменты, из-за чего выступление многим показалось диким, оправдывающим фашизм", – цитирует одного из знакомых школьника "Московский комсомолец". Он уверяет, что преподаватели читали исправленный текст речи.

Как рассказали одноклассники парня, "он лучший историк-школьник" в регионе. "На олимпиадах он всегда получает высшие балы и призовые места. Я считаю, что его речь не совсем правильно истолковали, но и текст не был составлен некорректно", – поделилась одна одноклассница парня.

В свою очередь историк и публицист Константин Залесский согласен с тем, что, судя по всему, школьник выступил с сильно измененным докладом. "У меня создалось впечатление, что речь за ребенка писали. Или редактировали. Дело в том, что Народный союз Германии, который и пригласил школьника в этот проект, – довольно серьезная организация, которая занимает достаточно выверенную позицию", – заявил он.

Стало известно, что учителей рассказавшего о немецких солдатах подростка проверит Генпрокуратура. "Мы направили депутатский запрос, чтобы провели проверку и образовательной программы, и учителей, и обществ памяти солдат. Видно, что он читает по бумажке, и учителя, которые отпускали, понимали, что он будет выступать в бундестаге. Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь", – цитирует депутата Бориса Чернышова RT.



По уренгойскоиу школьнику . Травить его не надо. Надо отвезти в Волгоград и в Питер. На Пискаревское кладбище. И спокойно все объяснить. И не только ему. А вот к его наставникам вопросы есть. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 20 ноября 2017 г.

Напомним, скандал разгорелся после того, как ученик гимназии из Нового Уренгоя выступил перед депутатами бундестага по случаю Дня национального траура в Германии. Старшеклассник подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны немецкие солдаты "не желали воевать". Подросток также добавил, что их могилы в России находятся в ужасном состоянии.

