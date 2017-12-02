В Оренбурге в горящем ТЦ обрушилась кровля

В торговом центре "Мега Мир" в Оренбурге произошел пожар, передает РИА Новости. Из здания были эвакуированы 40 человек. Информации о пострадавших не поступало. Согласно последним данным, в ТЦ произошло обрушение кровли на общей площади 300 квадратных метров. Пожару присвоена четвертая категория сложности. На месте работают 145 спасателей.