В Петербурге у безработной из Land Cruiser украли сумку

В полицию Санкт-Петербурга обратилась 35-летняя безработная женщина. Она рассказала, что незнакомец подскочил к ее Land Cruiser и выхватил оттуда сумку. В ней находились паспорт, водительские права, документы на машину, брендовый кошелек за 50 тысяч с деньгами и семью банковскими картами внутри, передает "Газета.ru". Злоумышленник скрылся в черной Audi, которая тут же уехала с места происшествия. Полиция ведет поиск грабителя. Сообщается, что ранее потерпевшая работала в должности специалиста-эксперта отдела организационно-контрольной работы судебных приставов УФССП по Санкт-Петербургу.