Крушение пассажирского самолета в Нарьян-Маре попало на видео
Ан-2 упал в Нарьян-Маре с 15 пассажирами на борту. Среди них были 13 пассажиров и два члена экипажа.
В ЧП погибли беременная женщина и ребенок, передает Telegram-канал Mash. На борту упавшего Ан-2 находились чиновники из администрации Ненецкого автономного округа. Среди 11 пострадавших – глава департамента природных ресурсов и экологии НАО.
Фюзеляж самолета разрушен, но возгорания после падения не последовало, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Машина едва оторвалась от полосы, после чего резко накренилась на правый борт и упала.
Известно, что все пострадавшие в больнице. После их обследования будет решаться вопрос о необходимости санитарной эвакуации. С ними работают психологи.
У РЕН ТВ появился список пострадавших в автокатастрофе. Это Черных А., Головин С., Канаев Н., Кирилов И., Манзадей И., Сметанин А., Филиппова Г., Щербинин А., Андриянов С., Канаев А. и Ледков И. в настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, проводятся следственные мероприятия.
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