В почтовой посылке нашли 8 килограммов наркотиков

В Железнодорожном районе Новосибирска сразу после получения посылки был задержан 19-летний житель Улан-Удэ. В его бандероли были обнаружены посудомоечная машина, а также восемь пакетов с синтетическими наркотиками общей массой около восьми килограммов, передает Life.ru. Сообщается, что молодой человек специально приехал в Новосибирск, чтобы распространять в городе запрещенные вещества путем закладок. он успел договориться об оптовой доставке наркотиков из Читы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Подготовка к сбыту наркотических средств в особо крупном размере".

