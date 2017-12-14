На челябинском заводе погиб рабочий

В одном из цехов челябинского завода "Мечел-Кокс" было обнаружено тело 54-летнего рабочего. "По предварительным данным, мужчина попал под движущий состав, перевозящий сырье, и получил смертельные травмы", – цитирует URA.RU пресс-службу регионального управления Следственного комитета. По предварительным данным, трагедия произошла в результате несоблюдения техники безопасности. По факту произошедшего проводится проверка.
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