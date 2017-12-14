В Подмосковье сгорела неправильно припаркованная машина
Очевидцы сняли на видео, как во дворе жилого дома пылал внедорожник. Запись опубликовал телеканал "360". "Машина полностью выгорела еще до приезда пожарных. Она, кстати, была неправильно припаркована, на газоне и загораживала проход", – рассказал один из очевидцев. По словам свидетелей, кто-то поджог колесо автомобиля. После этого пламя перекинулась на всю машину.
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