В Подмосковье сгорела неправильно припаркованная машина

Утром 14 декабря жильцы одного из домов в поселке Октябрьский в подмосковном Раменском увидели под своими окнами горящий автомобиль Range Rover. Машина полностью выгорела до приезда пожарных.

Очевидцы сняли на видео, как во дворе жилого дома пылал внедорожник. Запись опубликовал телеканал "360". "Машина полностью выгорела еще до приезда пожарных. Она, кстати, была неправильно припаркована, на газоне и загораживала проход", – рассказал один из очевидцев. По словам свидетелей, кто-то поджог колесо автомобиля. После этого пламя перекинулась на всю машину.