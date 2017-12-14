При пожаре в Хабаровске погибли три человека

Жертвами пожара в жилом многоэтажном здании в Хабаровске стали три человека, передает газета "Известия". "Врачи констатировали смерть после 40 минут реанимации", – говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Огонь возник на балконе квартиры первого этажа, после чего перекинулся в комнату. Хозяева квартиры покинули помещение и оповестили о пожаре соседей. Всего их дома были эвакуированы 21 человек.На лестничных площадках спасатели обнаружили трех человек, отравившихся угарным газом. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.