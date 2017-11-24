Открылась правда о семье пожалевшего солдат вермахта школьника

Прадедушка школьника из Нового Уренгоя, который в бундестаге выступил с речью о немецких солдатах, за время службы в рядах Красной армии был удостоен медали "За боевые заслуги". Являясь участником Великой Отечественной войны, он убил семь фашистов.

Прадедушка гимназиста родился в 1913 году и был призван на службу из Казахстана в 1933-м. В ВОВ он воевал под Ленинградом.

Лейтенант отметился успешными действиями во время сражений. Так, 22 сентября 1941 года он убил двух немецких солдат-минеров. Через три дня красноармеец задержал разведчика, передает RT.

Известно, что 26 сентября того же года вместе с другими бойцами он обнаружил вражеский дзот и уничтожил пять немецких солдат из ручного пулемета. Однако пострадал и сам, получив тяжелое ранение разрывной пулей в голень правой ноги.

В 1978 году прадед ямальского юноши организовал музей своей 26-й стрелковой дивизии в средней школе №38 города Кургана. В нем можно увидеть письма, фотографии и другие документы времен Великой Отечественной войны.

Напомним, скандал разгорелся после того, как гимназист из Нового Уренгоя выступил перед депутатами бундестага по случаю Дня национального траура в Германии. Старшеклассник подчеркнул, что немецкие солдаты "не желали воевать". Подросток добавил, что их могилы в России находятся в ужасном состоянии.

Позже стало известно, что организаторы выступления попросили изменить его доклад. "Непосредственно перед выступлением в бундестаге сказали сократить текст, чтобы уложиться в две минуты. Он убрал многие важные фрагменты, из-за чего выступление многим показалось диким, оправдывающим фашизм", – рассказал знакомый мальчика.