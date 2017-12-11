Пьяный петербуржец до смерти забил сожительницу

В Санкт-Петербурге днем 10 декабря произошло убийство. По предварительным данным, мужчина забил до смерти сожительницу во время застолья.
Предположительно, между собутыльниками случилась ссора, которая быстро переросла в драку. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась до приезда скорой. Злоумышленника задержали на месте преступления, передает РИА ФАН.
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