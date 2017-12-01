В Новосибирске пьяный "мушкетер" убил противника рапирой

В Новосибирске местный житель заколол человека рапирой. Мужчина сделал убийца замечание и поплатился за это жизнью.

По предварительной версии нападавший был пьян. Вместе с другом они, после употребления алкогольных напитков, отправились на улицу искать тайник с наркотиками. Бывшие навеселе молодые люди громко разговаривали и смеялись, сообщается на сайте регионального отделения прокуратуры.

"По данным следствия, 18 июля 2017 года 35-летний ранее судимый житель Новосибирска прибыл на автомобиле во двор дома № 4 по улице Авиастроителей и при поиске закладки наркотического средства вступил в конфликт с 32-летним жителем, стоявшим у одного из подъездов и наблюдавшим за происходящим", – говорится в сообщении.

Так как дело происходило поздним веером, то житель одного из окрестных домов возмутился, и решил поговорить с нарушителями общественного спокойствия. Он спустился во двор и сделал одному из рывшихся в земле молодых людей замечание. В ответ тот несколько раз воткнул рапиру в грудь блюстителю тишины и спокойствия.

Как сообщает Пятый канал, молодой человек самостоятельно модифицировал спортивный снаряд, превратив его в холодное оружие, которым вполне можно убить. При этом в прокуратуре не уточняют, откуда взялось массивное холодное оружие во дворе жилого дома. Вероятно, злоумышленник взял рапиру "на дело" из своей квартиры.

Пострадавший скончался на месте, а горе-мушкетеру предъявлено обвинение по статье "Убийство" Уголовного кодекса России. Максимально наказание может составить пятнадцать лет лишения свободы с ограничением свободы еще на два года.