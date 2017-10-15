Недовольный клиент заколол шампуром парикмахера на глазах прохожих

Камеры наружного наблюдения сняли жестокую расправу недовольного клиента над парикмахером в Подмосковье. На глазах у прохожих мужчина нанес несколько ударов шампуром своему оппоненту. От полученных ран скончался.

Историю жестокого убийства из-за 200 рублей на своей странице в Facebook рассказал член Совфеда Андрей Беляков. По его словам, причиной конфликта стало недовольство одного из клиентов парикмахера стрижкой. Мужчина сперва воспользовался услугами стилиста по волосам, а на следующий день вернулся недовольный.

"Здоровяка, хотя он и не мог толком объяснить, что конкретно ему не нравится в прическе, усадили в кресло и стали "исправлять". В результате, оставшийся недовольным результатом, отмороженный придурок вытащил парня на улицу, в руках его каким-то образом оказался приготовленный заранее шампур, которым он и нанёс три удара в сердце своего "обидчика", – рассказал Антон Беляков.

Когда нападавший заметил, что его жертва еще жива, то вернулся, чтобы добить ее. Молодой человек скончался до приезда скорой. За расправой наблюдали случайные прохожие. Вмешиваться в происходящее или догнать убийцу они не стали.

Настоящее имя парикмахера, которого все клиенты звали Дани, Дастан Адеханов. "Он был единственным ребенком в семье. Родственников в России у парня не было", – заметил сенатор. По его словам, другие клиенты были очень довольны работой молодого человека. Навык позволял ему делать сложные прически, а в дешевой подмосковной парикмахерской он был вынужден работать из-за своего нелегального положения в России. Теперь благодарные клиенты собирают деньги, чтобы отправить тело Дастана Адеханова домой, в Узбекистан.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан, передает телеканал "360". Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.