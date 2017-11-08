Спасатели освободили застрявшую в заборе косулю

В полицию поступило сообщение о том, что в металлическом ограждении студенческого общежития на Солнечной улице в городе Братск Иркутской области застряла косуля, передает Eg.Ru. Правоохранители выдвинулись на место и действительно обнаружили там дикое животное. Они предположили, что оно пыталось проскочить между прутьями ограждения, спасаясь от собак, но не рассчитало своих сил.

Своими силами полицейские освободить косулю не смогли. На помочь они позвали специалистов МЧС. Во время ожидания подмоги правоохранители успели найти веревку и зафиксировали с ее помощью передние и задние ноги косули. "Сотрудники понимали, что, почувствовав свободу, животное может кинуться наутек и навлечь на себя еще какую-нибудь беду", – объяснили их действия в региональном управлении МВД.

В итоге животное благополучно освободили и погрузили в автомобиль спасательной службы. Неглубокие ссадины на боках и ногах животного, которые оно получило во время самостоятельных попыток освободиться, специалисты обработали перекисью.