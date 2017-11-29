Помор истязал сына и дочь в борьбе за нравственность

В Архангельской области суд вынес приговор в отношении 51-летнего жителя Северодвинска, который обвинялся в систематическом избиении 14-летнего сына и 12-летней дочери. Истязания он проводил при помощи ремня и провода.

Мужчина вину не признал и пояснил: избивал детей, чтобы они выросли добрыми, порядочными и честными людьми, передает FlashNord. Суд приговорил его к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком один год.