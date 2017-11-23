Строитель упал с 10-метровой высоты и умер

В Калининградской области на стройке 32-летний рабочий сорвался с десятиметровой высоты. Мужчина получил многочисленные травмы и скончался до приезда скорой помощи, передает FlashNord.
Трагедия произошла в поселке Геройское. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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