Строитель упал с 10-метровой высоты и умер

В Калининградской области на стройке 32-летний рабочий сорвался с десятиметровой высоты. Мужчина получил многочисленные травмы и скончался до приезда скорой помощи, передает FlashNord.

Трагедия произошла в поселке Геройское. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".