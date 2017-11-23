Россиянин назвал друга геем и умер

Трагедия на фоне распития алкоголя произошла в Хабаровске. Друзья поссорились на почве отношения к сексуальной ориентации.

По данным следствия, 27-летний мужчина ударил ножом в бедро приятеля, обозвавшего его лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Скорую помощь собутыльники вызывать не стали. Решив, что конфликт исчерпан, они легли спать.

О том, что друг умер от потери крови, дебошир узнал утром. Правоохранители возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщает Следственный комитет России по Хабаровскому краю. Преступник признался в содеянном.

Ранее похожая трагедия произошла в Калининграде. Там был задержан 32-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 26-летнего приятеля. По версии следствия, мужчины распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора.

Собутыльнику показалось, что старший товарищ наливает ему меньше, чем себе. Он несколько раз ударил свою жертву ногой по голове, а затем – стеклянной бутылкой. От полученных травм пострадавший скончался.